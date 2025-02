Pd: Schlein rivendica ‘abbiamo visione e bella forte’, Prodi critico su ‘lodo’ Franceschini’

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Rispondo a chi ogni tanto ci accusa di non avere una visione. Certo che ce l’abbiamo, anche bella forte. Magari a qualcuno non piace, non sarà quello che si aspettavano dal Pd di prima, ma oggi il Pd è autodeterminato in questa direzione”. In mezzo al dibattito su ‘meglio presentarsi uniti o divisi per colpire uniti’, innescato dalla proposta di Dario Franceschini, Elly Schlein continua a insistere sui temi piuttosto che sui tatticismi. E rilancia la visione del ‘suo’ Pd a fronte di perplessità, più o meno esplicite, avanzate nei suoi confronti nell’ultimo periodo.

“La giustizia sociale, la giustizia climatica, il lavoro dignitoso, l’innovazione, i diritti delle persone”, elenca la segretaria dal palco della prima iniziativa col Terzo Settore (previste altre 4 a febbraio) a Monterotondo. Come aveva fatto la settimana scorsa davanti all’ospedale di Vicenza per parlare di sanità o con gli operai a Marghera o quelli della crisi Beko su lavoro e politiche industriali.

Alla questione aperta da Franceschini, Schlein ha però dato una risposta l’altra sera a Piazza Pulita dopo giorni di silenzi, conditi da freddezza dell’inner circle della segretaria. Andare divisi per colpire uniti? “Io continuo a insistere, sono testardamente unitaria”, la risposta di Schlein. Insomma, nonostante al momento non vi siano passi avanti nella costruzione dell’alleanza, lo schema della segretaria non cambia. Resta ‘testardamente unitario’. “Ce lo chiede la gente”, la tesi di Schlein. Il sondaggio mandato in onda durante la trasmissione pare darle ragione con quasi l’80% degli elettori di centrosinistra a invocare un accordo tra le opposizioni.

Un accordo che però non c’è e la proposta di Franceschini ha avuto anche l’effetto di evidenziare ulteriormente le resistenze rispetto a un’alleanza organica. Basta leggere l’elenco di quelli che hanno promosso o quanto meno si sono detti interessati alla possibilità di ‘marciare divisi, per poi colpire uniti’ dopo il voto: da Carlo Calenda a Giuseppe Conte. Chi invece non è sembra interessato, è Romano Prodi che in una lunga intervista avverte: “Senza un programma condiviso non è politica, ma solo cinismo. Si possono anche vincere le elezioni, ma si uccide il Paese”.

“Ma come si può fare questo discorso due anni e mezzo prima delle elezioni?”, si chiede Prodi. “Potrebbe essere l’ultima spiaggia alla vigilia del voto. Ma se partiamo dall’idea che non ci si può mettere d’accordo su un programma, mi pare difficile vincere le elezioni”. L’Ulivo non è più riproponibile, aggiunge, “quel che si può fare è cercare quattro grandi problemi sui quali trovare una visione comune: sanità, casa, scuola, lavoro”.

Non basta solo criticare: “Politica è dire quel che serve all’Italia per la distribuzione del reddito, la sanità, la casa. Non dire solo che mancano le risorse, ma dire come vanno riformati gli ospedali, i medici di base, le case di comunità”. Chi può riuscire a federare il campo delle opposizioni in ordine sparso? Per Prodi la risposta è aperta: “Il problema è vedere chi è in grado di federare. Quel ruolo si conquista, non è dato. La competizione è aperta per tutti, Schlein e altri”.