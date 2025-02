L’organico medico al ‘San Pio’ non aumenta ma non arretra. Un report tra luci, poche, e tante ombre quello che evidenzia lo stato di cose relativo al funzionamento dell’ospedale cittadino. A differenza degli anni precedenti non c’è stata un’ulteriore consunzione ma il dato è rimasto invariato, con le assunzioni neutralizzate dalle dimissioni sia volontarie che per pensionamento. Il tutto è venuto fuori dall’allegato statistico al Piao (Piano Intgrato Attività e Organizzazione) 2025-2027.

