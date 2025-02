Mo: ministri esteri arabi respingono lo sfollamento forzato dei palestinesi**

Gaza, 1 feb. (Adnkronos/Afp) – I ministri degli Esteri d’Egitto, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Qatar hanno respinto qualsiasi sfollamento forzato dei palestinesi, dopo un incontro al Cairo. In una dichiarazione congiunta, i ministri degli Esteri hanno inoltre respinto qualsiasi “violazione dei diritti inalienabili” dei palestinesi alla loro terra.

“Non vediamo l’ora di lavorare con l’amministrazione Trump per raggiungere una giusta pace in Medio Oriente basata su una soluzione a due Stati”, hanno aggiunto i ministri.