Migranti: Pd, ‘Bignami e Malan per individuare giudici ‘scomodi’, cosa ha in mente Fdi?’**

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Le dichiarazioni dei capigruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato, Bignami e Malan, confermano in modo esplicito che la modifica della procedura sulla competenza giurisdizionale aveva un unico scopo: rimuovere i giudici considerati un ostacolo alla gestione dei migranti in Albania”. Lo dice la responsabile nazionale giustizia del Pd, la deputata democratica Debora Serracchiani.

“Si tratta di un fatto gravissimo, sia nel merito che nel metodo. Non solo si interviene con una norma per aggirare il principio del giudice naturale, ma addirittura si arriva a un fatto senza precedenti: un invito implicito a individuare online i nomi dei giudici che, come ha fatto filtrare ieri sera Meloni, il governo considera ‘un ostacolo’”.

“Un atteggiamento inaccettabile, che solleva interrogativi inquietanti: cosa ha in mente Fratelli d’Italia? E’ molto grave che la presidente del consiglio e il suo partito utilizzino la giustizia e lo scontro con la magistratura come arma per distrarre dai fallimenti economici del governo”.