Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Ho sempre pensato, sin dall’inizio, che il cosiddetto ‘modello Albania’ non poteva funzionare. Sono per un controllo rigidissimo delle frontiere che si fa facendo accordi con Paesi come la Tunisia, il Niger o la Libia. Quello che non si può fare è montare una struttura come quella albanese ben sapendo che ci andrà un numero bassissimo di migranti. Sono soldi pubblici buttati al vento”. Lo dice Carlo Calenda a margine della visita all’acciaieria Ori Martin, a Brescia.