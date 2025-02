Lavoro: Scotto, ‘da governo solo silenzi e rinvii su riduzione orario, noi pronti a confronto’

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “La settimana prossima torna alla Camera la proposta unitaria delle opposizioni sulla riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario. Nel frattempo il Governo socialista spagnolo, che aumenta il salario minimo di 50 euro all’anno, ha varato in accordo con i sindacati una legge sulla settimana corta e il diritto alla disconnessione. Quattro mesi fa il Governo chiese di rinviare il voto sulla nostra legge perché avrebbe presentato una proposta. Al momento non pervenuta. Solo silenzio e tentativi ulteriori di rinvio. Siamo pronti ad aprire un confronto ma vogliamo che questa volta dalla Ministra Calderone arrivi qualche parola chiara”. Lo dice Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera.