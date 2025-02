Lunedì 3 febbraio il Presidente della Regione Campania, on. Vincenzo De Luca, sarà in visita nel Sannio. Accompagnato dal Consigliere regionale Erasmo Mortaruolo, alle 10.30 sarà a Fragneto Monforte per un sopralluogo al sito “Toppa Infuocata”, interessato dalla rimozione delle ecoballe.

