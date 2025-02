Esito del rito abbreviato relativo a episodio del febbraio 2024 allorquando un 21enne accoltellò con due fendenti un 33enne nell’androne di un palazzo in via Bari, per essere poco dopo fermato e arrestato da agenti della Polizia di Stato: condanna a 3 anni, 3 mesi e 10 giorni per Valerio Pagnozzi, ritenuto autore di tentato omicidio.

