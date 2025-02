Il mercato del Benevento non decolla, nonostante ai titoli di coda manchino ormai meno di 72 ore. Sarò decisivo il rush finale per capire se il club giallorosso riuscirà o meno a consegnare a Gaetano Auteri i rinforzi di cui ha bisogno. A cominciare dal difensore centrale, ricerca che finora si è rivelata infruttuosa. L’ultimo profilo avvicinato dal direttore tecnico Marcello Carli è quello di Antony Angileri del Monopoli, che in realtà rappresenta sin dall’inizio la prima scelta dell’uomo mercato del sodalizio di via Santa Colomba.

