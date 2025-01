Ricerca, inaugurata a Montecitorio mostra fotografica ‘Una vita da scienziata’

Roma, 30 gen. – (Adnkronos) – In occasione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, alla Camera dei deputati si è tenuto il convegno ‘Materie STEM: le professioni del futuro’ presso la Sala della Regina di Montecitorio. Dopo un messaggio di saluti del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, sono intervenuti Diana Bracco, Presidente della Fondazione Bracco, Laura Ramaciotti, Rettrice dell’Università degli studi di Ferrara, Alessandro Cacciotti, Direttore del Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode, Amalia Ercoli Finzi, ingegnere aerospaziale, Walter Villadei, astronauta dell’Aeronautica militare, la deputata Marta Schifone. Moderato dalla giornalista Barbara Carfagna, l’evento è stato anche trasmesso in diretta webtv.

“È necessario incentivare il più possibile tra le nuove generazioni la scelta di percorsi formativi a carattere tecnico-scientifico” ha affermato il Presidente Lorenzo Fontana. “E mi riferisco in particolare alle studentesse. Il Parlamento sta dedicando la dovuta attenzione a questo tema. Lo dimostra, ad esempio, la recente approvazione della legge n. 187 del 2023, che ha istituito la Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche per sensibilizzare e stimolare l’interesse, la scelta e l’apprendimento di queste materie. Mi auguro dunque che questo impegno delle Istituzioni prosegua in questa direzione con nuove iniziative. Perché nessun giovane, e in particolare nessuna giovane donna, deve rinunciare al proprio talento”.

Al termine dei lavori è stata inaugurata la mostra fotografica ‘Una vita da scienziata – I volti del progetto #100esperte’ realizzata da Fondazione Bracco. Biologhe, chimiche, farmacologhe, ingegnere, astrofisiche, matematiche, chirurghe, paleontologhe, informatiche sono solo alcune delle professioni, condotte ai massimi livelli, delle scienziate ritratte dal celebre fotografo Gerard Bruneau, autore eclettico e artista sensibile.

La mostra fa parte di “100 donne contro gli stereotipi”, un progetto avviato nel 2016 con l’obiettivo di combattere discriminazioni e stereotipi e dare voce alle donne in settori strategici quali la scienza, l’economia, la politica internazionale e le istituzioni culturali. L’esposizione, nata sei anni fa, è stata portata in numerose sedi italiane e internazionali, da Washington a Praga, da New York a Città del Messico, da Israele al Brasile

“Siamo particolarmente orgogliosi che la nostra mostra sia approdata a Montecitorio: un bellissimo traguardo. Di questo ringrazio il Presidente Lorenzo Fontana e l’Onorevole Marta Schifone, promotrice del progetto”, ha affermato Diana Bracco, Presidente di Fondazione Bracco, intervenendo al convegno Materie STEM: le professioni del futuro. “La disparità di genere in ambito scientifico nasce già tra i banchi di scuola, dove le ragazze scelgono altre carriere, che offrono meno opportunità nel mercato del lavoro”, ha aggiunto Diana Bracco. “Per invertire questo fenomeno occorre una vera battaglia culturale nella società che punti su meritocrazia e competenze. Chiudo questo mio messaggio con un accorato appello alle ragazze: non accettate mai il pregiudizio che vorrebbe le donne meno adatte agli studi tecnico-scientifici e alle relative professioni. Da imprenditrice amante della scienza vi dico conquistatevi il vostro ruolo nella società con fiducia, coraggio e tenacia!”.