Quirinale: Fontana, ‘gratitudine a Mattarella per l’alto servizio reso al Paese’

Roma, 31 gen (Adnkronos) – “A nome mio, e della Camera dei deputati, giungano al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, le espressioni di stima e gratitudine per l’alto servizio reso al Paese in questi dieci anni”. Lo dice il presidente della Camera Lorenzo Fontana.

“Con equilibrio, saggezza e dedizione ha guidato l’Italia attraverso momenti di crisi e passaggi complessi, offrendo sempre un punto di riferimento saldo per le istituzioni e i cittadini. Le sue parole di pace sono un faro in un mondo infiammato dalle guerre e la vicinanza alle persone fragili ha sempre avuto centralità nella sua azione, rappresentando un esempio per tutti”, aggiunge Fontana.