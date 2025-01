Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “Che l’Albania non funzionasse era una cosa nota. Se anche non fossero intervenuti i giudici ci sarebbero 43 migranti in un sito che dovrebbe accoglierne 1500 e che costa 800 milioni. Una follia che va chiusa subito perché non funziona”. Così Carlo Calenda di Azione.