Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “Meloni non commenta i dati Istat sulla crescita zero ma sui social commenta i dati dei sondaggi. Lei vive circondata da fantasmi, ha descritto la sua azione come quella di Penelope ma più che Penelope è Calimero: ce l’hanno tutti con lei”. Lo dice Matteo Renzi in diretta social.