Fratellini ricoverati per lesioni a Cosenza, indagate mamma e nonna

Cosenza , 31 gen. – (Adnkronos) – Sono indagate per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali la mamma e la nonna dei due fratellini ricoverati all’ospedale di Cosenza.

Allontanamento urgente dalla casa familiare e divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalle persone offese: lo hanno notificato, nella notte, i carabinieri della Compagnia di Paola nel Cosentino, in esecuzione al provvedimento emesso dal pubblico ministero nei confronti delle due donne.

Il piccolo, di appena 3 anni, era stato trasferito nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Cosenza il 25 gennaio scorso a causa delle sue gravi condizioni di salute. In particolare, presentava degli ematomi sul corpo che hanno fatto da subito insospettire il personale medico, il quale ha inviato i referti alle forze dell’ordine facendo scattare immediatamente le indagini. Ricoverato anche il fratello più piccolo.

Le due donne non potranno avvicinarsi ai minori che sono monitorati dai medici dell’ospedale con l’attivazione dei servizi sociali. Nessuno dei minori, fanno sapere i carabinieri, è in pericolo di vita.