Dai versamenti Iva ai contributi Inps, scadenze fiscali febbraio 2025: calendario

Roma, 30 gen. (Adnkronos/Labitalia) – Dai versamenti Iva ai contributi Inps e alle dichiarazioni periodiche. Febbraio è caratterizzato da numerose scadenze fiscali che coinvolgono sia i cittadini privati sia le imprese. E’ quindi fondamentale segnare tutte le date chiave per evitare sanzioni.

1) Autoliquidazione Inail: versamento e riduzione presunto. I datori di lavoro soggetti all’obbligo assicurativo Inail devono procedere all’autoliquidazione del premio annuale. Questo processo prevede la comunicazione delle retribuzioni effettive dell’anno precedente e la stima di quelle dell’anno in corso, al fine di calcolare il premio dovuto. E’ possibile applicare una riduzione presunta se si prevede una diminuzione delle retribuzioni nell’anno corrente. Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione o in quattro rate trimestrali, utilizzando il modello F24 in modalità telematica. Per usufruire della riduzione è necessario comunicare all’Inail, tramite i servizi online dedicati, le minori retribuzioni previste per l’anno in corso. A fare il punto è Immobiliare.it

2) Liquidazione Iva trimestrale per asd e contribuenti speciali: le associazioni sportive dilettantistiche (asd) e altre associazioni che hanno optato per il regime fiscale agevolato previsto dalla Legge n. 398/1991 devono effettuare la liquidazione e il versamento dell’Iva relativa al quarto trimestre dell’anno precedente. Il versamento dell’Iva deve essere effettuato tramite modello F24, senza l’applicazione di interessi e utilizzando i codici tributo specifici.

3) Registrazione dei corrispettivi per associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato: le associazioni senza scopo di lucro che beneficiano del regime agevolato devono annotare, entro il 17 febbraio, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali riferiti al mese precedente, utilizzando il Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997. La registrazione deve avvenire nel Registro Iva minori, opportunamente integrato, secondo le indicazioni fornite dal Ministero delle Finanze.

4) Fatturazione differita per operazioni del mese precedente: i soggetti passivi Iva possono emettere fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente, purché tali operazioni siano documentate da un documento di trasporto o da altro documento idoneo. La fattura differita deve essere emessa entro il 17 febbraio e deve contenere il dettaglio dei documenti a cui si riferisce.

5) Versamento Iva trimestrale per contribuenti speciali: alcune categorie di contribuenti, come distributori di carburanti, autotrasportatori di merci conto terzi ed esercenti attività di servizi al pubblico, possono effettuare le liquidazioni IVA con cadenza trimestrale, senza l’applicazione degli interessi dell’1%. Il versamento relativo al quarto trimestre deve essere effettuato tramite modello F24 in modalità telematica, utilizzando il codice tributo 6034.

6) Locazioni brevi: versamento delle ritenute operate sui canoni o corrispettivi. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, inclusi i gestori di portali online, devono versare le ritenute del 21% operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente, relativi a contratti di locazione breve. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematica, utilizzando i codici tributo specifici.