Cultura, Fontana: “Incentivare studio materie tecnico-scientifiche”

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “Viviamo in un’epoca dove le innovazioni si susseguono con elevata rapidità. In particolare, l’evoluzione tecnico-scientifica sta ridefinendo i tradizionali assetti economici e sociali, influenzando le nostre abitudini di vita e anche il nostro modo di lavorare. Per affrontare e governare al meglio questi cambiamenti è fondamentale disporre di un adeguato numero di esperti in quattro ambiti specifici: scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, le materie stem”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo a Montecitorio al convegno “Materie stem: le professioni del futuro”.

“Anche se lo studio di queste discipline rappresenta un formidabile volano per l’innovazione e lo sviluppo, nel nostro Paese -ha proseguito il presidente della Camera- sono ancora pochi i giovani che si orientano in questo senso. Secondo i più recenti dati Eurostat, in Italia la media dei laureati nelle materie stem è del 6,7%, mentre nel resto del continente si attesta tra il 12 e il 13 %. Questa differenza ha un forte impatto sul mercato del lavoro e, di riflesso, sull’intera economia. La mancanza di un numero adeguato di professionisti in questi settori strategici si traduce, infatti, in una carenza di personale qualificato. E questa è una condizione che indebolisce le nostre imprese e che pregiudica la competitività del sistema produttivo nel suo complesso. Non meno significativi sono poi i dati relativi alla presenza femminile nel mondo stem, ancora oggi decisamente inferiore rispetto a quella maschile”.

“È necessario, dunque, incentivare il più possibile tra le nuove generazioni la scelta di percorsi formativi a carattere tecnico-scientifico. E mi riferisco in particolare alle studentesse. Il Parlamento sta dedicando la dovuta attenzione a questo tema. Lo dimostra, ad esempio, la recente approvazione della legge n. 187 del 2023, che ha istituito la Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche per sensibilizzare e stimolare l’interesse, la scelta e l’apprendimento di queste materie. Mi auguro dunque -ha concluso Fontana- che questo impegno delle Istituzioni prosegua in questa direzione con nuove iniziative. Perché nessun giovane, e in particolare nessuna giovane donna, debba rinunciare al proprio talento”.