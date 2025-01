Ucraina: Isw, ‘Putin conta sul presupposto che Occidente abbandonerà Kiev’

Washington, 30 gen. (Adnkronos) – “Vladimir Putin continua a impegnarsi per costringere Donald Trump a negoziazioni bilaterali che escludano l’Ucraina e per imporre il suo quadro negoziale al presidente degli Stati Uniti”. Lo scrive l’Institute for the Study of War (Isw) nel suo ultimo aggiornamento sulla guerra in Ucraina, secondo cui “le dichiarazioni di Putin del 28 gennaio fanno parte di uno sforzo continuo per posizionarsi come pari di Trump e rafforzare la sua convinzione di lunga data che la Russia sia la grande potenza erede dell’Unione Sovietica. Le dichiarazioni di Putin stabiliscono anche le condizioni perché la Russia violi qualsiasi futuro accordo di pace con l’Ucraina che Trump potrebbe sperare di mediare e sono un’ulteriore indicazione che il presidente russo non è interessato a scendere a compromessi sulle sue richieste di un completo cambio di regime e la paralisi dell’esercito ucraino come condizioni per la pace”.

“Gli sforzi di Putin vogliono inoltre costringere l’Occidente – sottolinea il think tank americano – a riconoscere”, come sostiene Mosca, “l’illegittimità dell’attuale governo ucraino e uno stato ucraino duraturo”. L’Isw ha precedentemente osservato che “l’accettazione occidentale riguardo tutte le richieste della Russia in Ucraina richiederebbe all’Occidente di riconoscere e accettare che l’attuale governo ucraino è illegittimo e che un’identità e uno stato ucraino indipendente dalla Russia non esistono attualmente e/o non meritano di esistere in futuro”.

“Le dichiarazioni di Putin che respingono la legittimità del governo ucraino e di un possibile futuro accordo di pace – proseguono gli analisti americani – stabiliscono le condizioni affinché la Russia giustifichi la violazione di qualsiasi futuro accordo con l’Ucraina. Anche se Zelensky o altre parti del governo ucraino accettassero di revocare il decreto che vieta i negoziati con Putin, il presidente russo probabilmente violerebbe qualsiasi accordo di pace o altro accordo che raggiungesse con l’Ucraina con la falsa giustificazione che tali accordi sono ‘non validi’ fintanto che crede di poter raggiungere i suoi obiettivi di guerra attraverso operazioni militari”.

L’analisi dell’Isw si concentra inoltre sulla recente dichiarazione di Putin, secondo cui l’assistenza militare occidentale rimane vitale per la capacità dell’Ucraina di mantenere la sua difesa contro l’aggressione russa. Putin ha rilasciato un’intervista al giornalista del Cremlino Pavel Zarubin pubblicata il 28 gennaio in cui ha affermato che la guerra in Ucraina potrebbe finire entro due mesi se l’Occidente smettesse di fornire all’Ucraina assistenza militare e che la dipendenza dell’Ucraina dagli aiuti militari occidentali indica che l’Ucraina “non ha sovranità”. “Le affermazioni di Putin su quanto velocemente la guerra finirà senza ulteriore assistenza militare occidentale e il suo esplicito rifiuto della sovranità ucraina – commenta l’Istituto – fanno parte delle operazioni di informazione a lungo termine del Cremlino volte a minare il sostegno occidentale all’Ucraina e a scoraggiare ulteriore assistenza militare occidentale”.

“La teoria della vittoria di Putin si basa sul presupposto che l’Occidente abbandonerà l’Ucraina – conclude l’Isw – e solo un incrollabile sostegno occidentale e una fornitura costante di assistenza militare a Kiev possono costringere Putin ad abbandonare la sua teoria e accettare la necessità di offrire le concessioni necessarie per qualsiasi risoluzione del conflitto accettabile per gli Stati Uniti, l’Europa e l’Ucraina”. Secondo l’Istituto, “solo gli Stati Uniti possono fornire a Kiev alcune armi critiche e attrezzature militari nella scala, velocità e regolarità necessarie per la difesa dell’Ucraina contro la Russia, e i funzionari occidentali hanno recentemente proposto che gli stati europei contribuiscano sempre di più a finanziare l’assistenza militare statunitense all’Ucraina”.