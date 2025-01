Lavori al terminal provvisorio di via Mustilli. Ieri mattina è partito l’intervento di riqualificazione del manto stradale, a causa dei cedimenti verificatisi nelle scorse settimane. L’intervento di ripristino è stato aggiudicato per un importo di circa 18mila euro a ditta specializzata e realizzato nella giornata di ieri, nonostante durante i lavori sia emersa una perdita idrica. Inevitabile qualche disagio per la manovra dei bus nell’area, vista la situazione di contesto, ma in ogni caso la continuità del servizio non è stata compromessa.

