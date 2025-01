Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “La premier Meloni ha detto di voler difendere l’Italia con ‘determinazione e senza esitazione’. Allora le chiedo, perché non usa la stessa determinazione per abbattere le liste d’attesa come peraltro avevi promesso? Tutto fermo, non un euro per assumere personale sanitario e italiani ancora costretti a rivolgersi alla sanità privata. L’ennesima bugia!”. Lo ha scritto sui social Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.