Agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un 25enne di Benevento, gravemente indiziato del reato di atti persecutori nei confronti della ex moglie, consistiti in diversi episodi di violenza durante il periodo di convivenza coniugale, nonché successive condotte di stalking nel momento in cui si è conclusa la relazione.

