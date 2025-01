Beretta (Cariplo Factory): “Il 48% degli investimenti di Terra Next è al Sud”

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “Terra Next è un’iniziativa di ecosistema ed un unicum a livello europeo, con un network di partner rilevante a supporto di tutte le iniziative”. Così Andrea Beretta, Senior Director, Startup Operations&Investments di Cariplo Factory e responsabile del Programma di accelerazione di Terra Next, fa il punto delle tre edizioni di Terra Next, durante il Demo Day, la giornata di presentazione delle startup.

I numeri: 450 startup analizzate, nei tre anni, per selezionarne 22 (4,5%). In portafoglio il mondo della nutraceutica (41%), dei biomateriali (45%) e dell’agricoltura rigenerativa (14%). “Sul totale di 22 investimenti ne abbiamo effettuato il 48% al Sud e abbiamo trovato tanto valore non solo nel Mezzogiorno ma anche in Campania da dove provengono 5 startup”, aggiunge.