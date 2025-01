Si prevede una chiusura di sessione invernale particolarmente frenetica in casa Benevento.

Improvvisamente, infatti, il club giallorosso si è reso conto di avere esigenze tecniche da dover soddisfare, cosa che dovrà provare a fare nel rush finale di un calciomercato di gennaio che finora ha visto il sodalizio di via Santa Colomba rimanere alla finestra. Perso il primo posto, la Strega si è decisa a intervenire per provare a correre ai ripari. La priorità resta sempre quella di un difensore centrale, di un elemento di esperienza che possibilmente sia pronto per fornire immediatamente un contributo alla formazione giallorossa.

