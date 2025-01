Almasri: Schlein, ‘Meloni fa la vittima ma non si occupa del Paese’**

Roma, 30 gen (Adnkronos) – “È evidente che Meloni alzi lo scontro coi giudici per non parlare del merito della questione: la scelta politica di riportare a casa un torturatore libico. E per continuare la sua ostinata ricerca di un nemico al giorno, oggi un magistrato che ha fatto una mera comunicazione prescritta dalla legge. Già altri giudici si sono dimessi, questa macchina del fango della destra per colpire singole persone deve finire. È inaccettabile che chi governa usi il suo potere per deligittimarne un altro previsto in Costituzione”. Lo dice Elly Schlein.

“Così si parla tutto il giorno di questo mentre l’economia italiana è ferma, la crescita meno della metà del previsto, la produzione industriale cala da ventidue mesi, come i salari di chi guadagna tra 8 e 9mila euro. A salire invece sono le bollette di famiglie e imprese nell’inerzia del governo, sono le accise sul diesel che hanno aumentato di soppiatto, sono le liste d’attesa su cui non attuano il decreto da sei mesi. Ma anche stavolta di tutto questo Meloni se ne occuperà domani, oggi è troppo impegnata a fare la vittima”, aggiunge la segretaria del Pd.