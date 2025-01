Ucraina: Mosca accusa Kiev, ‘abbattuti più di cento droni’

Mosca, 29 gen. (Adnkronos/Afp) – La Russia non risparmia accuse all’Ucraina e afferma di aver abbattuto nella notte più di cento droni denunciando danni ad abitazioni e il ferimento di almeno una persona. Il ministero della Difesa di Mosca riferisce via Telegram di “un totale di 104 velivoli senza pilota ucraini intercettati e distrutti la notte scorsa dai sistemi di difesa aerea”.

La maggior parte, secondo quanto reso noto, sono stati abbattuti sulle regioni occidentali di Kursk e Bryansk. Il governatore di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha denunciato su Telegram il ferimento di una persona in un attacco che ha colpito un complesso residenziale, con danni a palazzi e auto.