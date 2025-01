Sanità: Zampa, ‘su liste d’attesa da governo solo propaganda’

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “A sei mesi di distanza dal decreto legge che doveva risolvere il problema delle liste d’attesa, il bilancio delle azioni messe in campo è totalmente negativo. Lo confermano i dati diffusi oggi da Gimbe, autorevole fondazione che conduce un puntuale monitoraggio sui tempi d’attesa per l’accesso alle cure. Liste troppo lunghe per visite, esami specialistici e cure nel Ssn rappresentano uno dei problemi principali per chi ha bisogno di curarsi, un problema che il governo Meloni non sa gestire e tanto meno risolvere. Uno stallo inaccettabile: ancora una volta la destra ha fatto solo propaganda ”. Lo dice la senatrice Sandra Zampa, capogruppo Pd nella Commissione Affari sociali.

“Dei sei decreti attuativi previsti – prosegue Zampa- il governo ne ha emanato soltanto uno. Tre dei restanti cinque sono già scaduti e per due non é stata fissata alcuna data di scadenza. Avevamo denunciato l’inefficacia delle misure messe in campo da quel decreto. Ora ci auguriamo che l’Esecutivo Meloni agisca immediatamente, emani i decreti e soprattutto si decida a investire sul Ssn”.