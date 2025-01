Sindaci interessati dal costituendo Parco del Matese convocati a Roma.

Una notizia annunciata dal senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera: “Come avevo già anticipato in una nota stampa ai principi del mese di dicembre all’indomani dell’incontro che ebbi con gli uffici del sottosegretario all’Ambiente Claudio Barbaro – così il parlamentare sannita – i rappresentanti degli Enti locali interessati sarebbero stati nuovamente convocati a Roma per un successivo momento di confronto. Ebbene, apprendo con soddisfazione, a conferma della puntualità con la quale si sta seguendo la vicenda, che nella giornata del 5 febbraio, alle ore 11, i vari sindaci delle Comunità ricadenti nel costituendo Parco nazionale del Matese sono state convocate presso l’Auditorium di via Cristoforo Colombo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per quella che sarà un’interfaccia tecnica sullo stato del procedimento in corso. In queste settimane ed in questi mesi ho accolto con attenzione le istanze che sono venute dai territori rispetto alla importanza che vive nella costituzione del Parco nazionale del Matese in termini di sviluppo e di promozione del territorio. Grazie al Ministero in questione, nei suo uffici e nel suo Sottosegretario Barbaro, per la sensibilità che sta mostrando rispetto ad una questione che è centrale per l’entroterra campano”.

