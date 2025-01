Mo: Netanyahu negli Usa da domenica a giovedì, incontrerà Trump martedì

Tel Aviv, 29 gen. (Adnkronos) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu partirà domenica per Washington per incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e tornerà in Israele giovedì. Secondo quanto comunicato dal suo ufficio, il premier decollerà dall’aeroporto Ben Gurion domenica mattina, incontrerà Trump alla Casa Bianca martedì e ripartirà da Washington giovedì. L’ufficio del primo ministro non fornisce dettagli su altri incontri pianificati per il viaggio di cinque giorni e afferma che il programma è soggetto a modifiche.