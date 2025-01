Fisco: pm, ‘da FedEx sfruttamento sistematico lavoratori, danni ingenti per Erario’

Milano, 29 gen. (Adnkronos) – Il sequestro d’urgenza di oltre 46 milioni di euro, da parte dei pm di Milano Paolo Storari e Valentina Mondovì, che hanno aperto un’inchiesta per frode nei confronti della filiale italiana del colosso americano della logistica FedEx, è dettato dall’aver “rilevato che il meccanismo fraudolento è tutt’ora in atto, con rilevantissime perdite per l’erario e situazioni di sfruttamento lavorativo che perdurano, a tutto vantaggio di FedEx Express Italy srl”. E’ quanto emerge nel decreto di sequestro preventivo. Nell’atto emerge che la società specializzata nel settore dei trasporti “non risulta avere ad oggi adottato alcun effettivo presidio né alcuna diversa modalità di gestione finalizzata ad interrompere gli effetti illeciti, che la vede direttamente coinvolta nel preminente ruolo di soggetto committente e diretto beneficiario sia delle prestazioni svolte in suo favore dai singoli lavoratori, sia degli indebiti ed ingenti vantaggi patrimoniali conseguiti in danno dell’erario”.

Nel provvedimento si parla di “sistematico sfruttamento dei lavoratori” e con “ingentissimi danni all’erario” che dura “da anni”. Per la procura non si tratta di “iniziative estemporanee ed isolate di singoli dovute a fatti contingenti, ma di una illecita politica di impresa” dove “in parallelo alla struttura formale dell’organizzazione volta a rispettare le regole istituzionali, si sviluppa un’altra struttura, ‘informale’, volta a seguire le regole dell’efficienza e del risultato. In questo modo, la costante e sistematica violazione delle regole genera la normalizzazione della devianza, in un contesto dove le irregolarità e le pratiche illecite vengono accettate ed in qualche modo promosse, in quanto considerate normali” si legge nel decreto.

La ricostruzione degli inquirenti restituisce l’esistenza di “una struttura fraudolenta complessa a carattere piramidale dove grazie agli indebiti vantaggi fiscali conseguiti nei livelli più bassi della piramide si consegue un risparmio in termini di carico fiscale o contributivo di cui si avvantaggiano, a cascata, i soggetti presenti nei livelli superiori e con all’apice FedEx Express Italy srl che beneficia delle risultanze del meccanismo fraudolento medesimo, che consentono alla stessa di essere competitiva sul mercato acquisendo commesse economicamente rilevanti”.