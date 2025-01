Attivista di San Bartolomeo in Galdo candidata al Nobel per la pace

Porpora Marcasciano è stata candidata al Premio Nobel per la Pace.

Un riconoscimento importantissimo per l’attivista transessuale punto di riferimento del mondo Lgbtq+ e presidente del Movimento identità trans (Mit), che ha avuto i natali in pieno Fortore, nella cittadina di San Bartolomeo in Galdo.

Porpora Marcasciano è diventata una personalità di spicco nella comunità internazionale, tanto da essere stata premiata da Amnesty International come attivista per i diritti e inserita dall’Onu nell’elenco delle sette persone trans più influenti al mondo come testimone dei diritti umani.

