Almasri: Orlando, ‘rimpatriato per sicurezza? Italia non in grado di garantirla?’

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Il Ministro ha raccontato in Parlamento che lo hanno rimpatriato per ragioni di sicurezza. Perché l’Italia non è in grado di garantire che non nuocia alla comunità? La domanda da farsi e dalla quale la Meloni vuole sfuggire è: la sicurezza di chi? In Italia qualcuno è preoccupato che questo libico possa parlare?”. Lo ha detto l’ex ministro della Giustizia ed esponente Pd, Andrea Orlando, a Tagadà su La7.

“È del tutto evidente che nel momento in cui c’è stata la pronuncia della Corte d’appello ci fosse una discrezionalità politica che il Governo ha esercitato in questo modo. A me sembra abbastanza strano che il Gabinetto di Nordio – sottolinea Orlando – non fosse informato di questa dinamica. Se così non fosse, e non ho ragione di pensare il contrario, c’è qualche problema nel funzionamento del gabinetto di Nordio perché queste vicende che hanno una rilevanza politica così significativa di solito sono già da tempo all’attenzione dei ministri competenti e lo dico per esperienza personale. È del tutto evidente che il ministero della Giustizia sia stato in qualche modo allertato, credo avesse anche elementi per sapere prima. Normalmente quando gira un “pacco” come quello c’è un sistema di relazioni che si attiva. Se questo non è avvenuto c’è qualche problema di carattere preventivo, allora il problema della sicurezza non è legato al fatto che andava rimpatriato ma al fatto che il nostro Paese non ha eventualmente anticorpi per gestire una situazione come questa. Un problema che forse il Governo dovrebbe prendere in considerazione”.