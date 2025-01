Almasri: opposizioni, ‘informativa c’è stata ed è stata bagno di verità’

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Oggi un’informativa sul caso Almasri c’è stata. Ed è stata un bagno di verità, dura, come succede quando le storie di persone in carne ed ossa irrompono sulla scena. A farla però non è stato il Governo Meloni come sarebbe stato giusto e necessario e come continuiamo a chiedere. L’informativa l’hanno fatta David Yambio, Lam Magok e Mahamat Daou, vittime di Almasri”. Si legge in una nota congiunta di Pd, Avs, M5S, Azione, Iv e Più Europa dopo la conferenza stampa di Refugees in Libya a Montecitorio a cui hanno partecipato anche Elly Schlein, Vittoria Baldino, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Maria Elena Boschi e Riccardo Magi, tra gli altri.

“Ci hanno consegnato quattro lettere indirizzate a Giorgia Meloni, Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e Alfredo Mantovano chiedendoci di consegnargliele. Noi ci impegnamo a farlo insieme”.