Almasri: Braga (Pd), ‘offesa al Parlamento, governo deve venire in aula’

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “E’ un’offesa al Parlamento e alle istituzioni. La cancellazione dell’informativa dei ministri Piantedosi e Nordio sulla vicenda Almasri è una vera e propria diserzione che offende la democrazia. Tanto più se appresa dagli organi di stampa, come accaduto in queste ore. Da giorni le opposizioni chiedono alla Premier Meloni di riferire in Aula ma lei si nega, poi concede la presenza dei suoi ministri e alla fine nega anche quella”. Lo ha detto intervenendo in Aula Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

“A noi non interessa lo sviluppo giudiziario della scarcerazione del torturatore libico, ma il governo deve rispondere dell’accaduto. È una questione di sicurezza, come ha detto la premier, ma è anche una questione di dignità e di rispetto della dialettica democratica. Nessun ministro in situazioni analoghe si è mai sottratto al confronto parlamentare”.