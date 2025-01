Almasri: Bonelli, ‘violazione segreto istruttorio ennesima bufala’

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “La premier Giorgia Meloni continua la sua fuga dal Parlamento ma non quella dai social. La violazione del segreto di istruttorio è l’ennesima bufala propagandistica di un esecutivo che con la scarcerazione di Almasri si è reso protagonista di una terribile vergogna di stato”. Così in una nota Angelo Bonelli, Co-Portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

“La realtà dei fatti è che non esiste alcun segreto istruttorio, il governo Meloni ha il dovere di venire in parlamento a dire la verità. Se fosse vero quanto affermato dal governo, il segreto istruttorio allora sarebbe stato violato dalla Meloni che comunica su questa vergognosa vicenda sui social, fuggendo dal confronto con il Parlamento. Giorgia Meloni, mamma e cristiana, sì è assunta la responsabilità di liberare un torturatore e stupratore, anche di bambini”.

“Il vittimismo bugiardo della Meloni serve per coprire la vergogna delle scelte di un governo che colpisce la coscienza e la morale della maggioranza del popolo italiano”.