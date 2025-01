Usa: variante altamente patogena influenza aviaria H5N9 in allevamento anatre

Roma, 28 gen. (Adnkronos Salute) – Il primo focolaio dell’influenza aviaria H5N9, altamente patogena, è stato rilevato in un allevamento di anatre in California. Lo ha comunicato l’Organizzazione mondiale per la salute animale (Woah). La scoperta dell’influenza aviaria H5N9, variante altamente patogena, nel pollame è avvenuta parallelamente all’identificazione del ceppo H5N1 (più comune) nella stessa fattoria nella contea di Merced (California). Quasi 119.000 uccelli nella fattoria sono stati uccisi dall’inizio di dicembre. “Questo è il primo caso confermato di Hpai (Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N9 nel pollame negli Stati Uniti”, ha affermato il dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti nel rapporto alla Woah.