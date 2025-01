Rep. Congo: Gadda (Iv), ‘che fa Tajani per garantire sicurezza italiani?’

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “In Congo disordini e ambasciate assaltate. Cosa sta facendo il ministro Tajani per garantire sicurezza ai nostri connazionali?”. Lo scrive su X Maria Chiara Gadda, vice-presidente del gruppo di Italia Viva alla Camera.

“Confido nella stessa prontezza usata con Almasri nell’organizzazione di un volo di Stato. Il 22 febbraio ricorderemo uccisione del nostro ambasciatore Attanasio e del carabiniere Iacovacci. In Congo non c’è pace e per i nostri servitori dello Stato non c’è ancora giustizia”, conclude.