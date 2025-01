Mo: Mattarella, ‘regga tregua per arrivare a vera distensione’**

Roma 28 gen. (Adnkronos) – “La guerra genera lutti e macerie, la violenza produce violenza e nutre desiderio di vendetta. Bisogna avere il coraggio, la forza, la determinazione di spezzare le catene dell’odio. Diversamente non vi sarà mai pace e sicurezza. Ci auguriamo che la recente tregua in Medio Oriente, che sta portando alla liberazione degli innocenti ostaggi israeliani rimasti in vita e a una cessazione delle ostilità, venga davvero rispettata e regga agli eventi successivi e alle spinte estremistiche e radicali in modo da trasformarsi in un processo di vera distensione, verso la soluzione dei ‘due Stati, due popoli’, l’unica in grado di cercare di dissolvere i giacimenti di odio che si sono ulteriormente accresciuti”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione al Quirinale del Giorno della Memoria.