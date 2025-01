Maltempo: Cdm, ulteriori 12 mln Genova e La Spezia

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – Il Governo ha deliberato, su proposta del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci l’ulteriore stanziamento di euro 11.960.000 per la realizzazione degli interventi relativi allo stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificatisi nei giorni dal 23 ottobre al 6 novembre 2023 nel territorio della città metropolitana di Genova e della provincia di La Spezia. Si legge nella nota del Cdm.