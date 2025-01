Governo: Provenzano, ‘sta uscendo da Cpi ma non ha coraggio di dirlo’

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Senza avere il coraggio di dirlo chiaramente, il Governo italiano sta uscendo nei fatti dalla Corte penale internazionale, istituita con lo Statuto di Roma”. Così in una nota Peppe Provenzano, responsabile Esteri nella segreteria nazionale del Pd.

“Dopo giorni di ambiguità e delegittimazioni, oggi la destra boccia la nostra mozione sul rispetto dei mandati d’arresto della Corte proponendo un’interpretazione del diritto – già smentita dalla stessa Corte – che punta a garantire l’immunità e l’impunità per Netanyahu. E lo stesso varrà per Putin? Tutto questo a pochi giorni dalla vergognosa vicenda del criminale libico Almasri, con un’espulsione che ha vanificato il mandato d’arresto della Corte. E così, giorno dopo giorno, anche con la complicità di questo Governo, si colpiscono il diritto internazionale e le sue principali acquisizioni”.