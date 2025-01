Almasri: Milani (Fdi), ‘riforma giustizia sempre più necessaria’

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Sorprende, fino ad un certo punto, il sospetto tempismo dell’avviso di garanzia ad orologeria notificato al premier Giorgia Meloni, ai ministri Nordio e Piantedosi e al sottosegretario Mantovano in merito al caso Almasri. La strada delle riforme, intrapresa con determinazione dal governo, in tema di giustizia (e non solo), è quanto mai più urgente per rendere il nostro Paese più efficiente e vicino ai diritti dei cittadini. In noncuranza delle strumentalizzazioni frutto di un certo modo, oggi più che mai desueto, di concepire in maniera distorta il confronto politico”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani.