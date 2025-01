Almasri: Conte, ‘ricetta Meloni sempre la stessa, complottismo e vittimismo’

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “La ricetta di Meloni e soci è sempre la stessa: complottismo e vittimismo, dai treni ai migranti. Non lasciatevi distrarre: lo fanno per non parlare dei loro errori e dei problemi reali dei cittadini, dei tagli sulle buste paga, delle zero-soluzioni su carovita e crisi industriale”. Così Giuseppe Conte sui social.

“Quanto al caso del criminale libico, una cosa è già certa: il Governo ha combinato un grave disastro politico, mettendo in fila menzogne e versioni diverse, senza spiegarci davvero perché hanno imbarcato a nostre spese e con tutti gli onori su un volo di Stato un criminale libico anziché consegnarlo alla Corte penale internazionale”.

“Se ora Meloni ha ricevuto un avviso di garanzia su questa vicenda – che peraltro è un atto dovuto – ne risponda serenamente, se non ha nulla da nascondere: è successo anche a me sul Covid ma nessuno di voi mi ha sentito frignare contro i magistrati, fino all’archiviazione. Meloni dimostri rispetto dei ruoli e delle istituzioni: si tolga il guscio da Calimero”. Conclude il leader M5S: “P.s. Meloni dice che la denuncia sarebbe partita da un politico di ‘sinistra’. Ci risulta che il politico in questione abbia militato fino agli anni Novanta nello stesso partito di Meloni”.