Almasri: Cirielli, ‘grottesco avviso garanzia a Meloni’

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Il pm, un temerario del diritto, che ipotizza fantasiosi reati collegati a un atto non inedito sottoposto a una valutazione di pericolosità sociale da parte di chi è chiamato a proteggere il nostro paese, entra in maniera eversiva nell’agone politico e si rende protagonista di una vicenda grottesca che non rende onore allo stato di diritto italiano”. Lo ha dichiarato l’on. Edmondo Cirielli, Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

“La vicenda deve essere l’occasione per accelerare con le riforme della Giustizia, soprattutto quella del CSM che spaventa i potentati delle correnti della magistratura, che il Governo sta portando avanti con convinzione. Al Premier Meloni, ai Ministri Piantedosi e Nordio e al Sottosegretario Mantovano la piena e convinta solidarietà politca, giuridica e umana”, ha concluso Cirielli.