Almasri: Borghi (Iv), ‘Piantedosi e Nordio vengano comunque in aula’

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Chiediamo che i ministri Nordio e Piantedosi vengano comunque a riferire sul caso Almastri. Non può essere una comunicazione di iscrizione a fermare il diritto del parlamento ad essere informato. Noi siamo garantisti ed è di politica che vogliamo parlare. Riteniamo che debba stare sul piano della politica. A maggior ragione il governo non sposti il faro sullo scontro con le toghe e venga in aula”. Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva.