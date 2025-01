Ue: P.De Luca, ‘contro minacce più investimenti comuni anche in sicurezza e difesa’

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “L’intervento di Paolo Gentiloni rilancia un obiettivo fondamentale per il futuro dell’Ue. Di fronte alle sfide e alle minacce attuali è giunto il tempo di mettere insieme investimenti e impegni politici anche nella sicurezza e difesa comune, per garantire l’autonomia strategica dell’UE, per assicurare la tenuta della nostra democrazia e del nostro modello sociale”. Lo dice Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione politica europee alla Camera, commentando l’intervento di Paolo Gentiloni su Repubblica in cui rilancia la proposta di istituire fondo comune per la difesa.

“La risposta non è da rinvenire in maggiori interventi nazionali privi di coordinamento e quindi inefficaci. Servono risorse su scala comunitaria che sostengano acquisti congiunti, ricerca e innovazione tecnologica, creazione di infrastrutture e competenze europee. Rafforzare l’integrazione europea in tutti i settori strategici, tra cui anche questo così delicato e sensibile, è l’unica strada possibile se vogliamo proteggere davvero gli interessi dei nostri cittadini e delle nostre comunità nei prossimi anni”.