Ucraina: Cremlino, ‘disponibili a contatto, ma da Usa nessuna richiesta’

Mosca, 27 gen. (Adnkronos) – La Russia resta pronta a contatti con gli Stati Uniti, ma da Washington non sono arrivate richieste corrispondenti. Lo ha affermato in un briefing Dmitry Peskov, portavoce del presidente russo Vladimir Putin, riferendosi a possibili colloqui in merito alla guerra in Ucraina.

“Finora non abbiamo ricevuto alcun segnale dagli americani”, ha spiegato il portavoce del Cremlino. “Pertanto, stiamo lavorando, come si suol dire, secondo il nostro programma, la disponibilità rimane. La stessa disponibilità rimane da parte americana. A quanto pare, è necessario un certo tempo”.