Tragedia a Sant’Agata de’ Goti. Un uomo di 53 anni, Clemente Petti, ha perso la vita cadendo dal tetto della sua abitazione sul quale si trovava, a quanto pare, per attività di manutenzione della canna fumaria.

Il fatto si è verificato, per la precisione, alla frazione Faggiano, nel Nord Isclero saticulano. L’uomo, Assistente capo coordinatore del reparto a cavallo presso la Questura di Caserta, si trovava per l’appunto sulla sommità dell’edificio alla cui base vi è l’ufficio postale.

