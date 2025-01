Ancora una volta il gruppo ‘Liberamente’ a Sant’Angelo a Cupolo rivendica le scelte che hanno condotto allo strappo in maggioranza e quindi a interrompere in anticipo l’esperienza dell’amministrazione Cataffo. Ancora una volta, il dito è puntato verso i conti del Comune, causa della separazione delle strade tra il già sindaco e, appunto, i suoi ex colleghi di ‘Liberamente’.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia