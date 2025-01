Migranti: Magi, ‘governo forza la mano, nuovo tentativo di scontro con magistratura’

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Assistiamo incredibilmente a un governo che forza la mano senza attendere la pronuncia della corte di giustizia dell’Unione Europea, che avrebbe dovuto dare un elemento di chiarezza interpretativo definitivo: in pratica, siamo di fronte a un nuovo tentativo dell’esecutivo di andare allo scontro con la magistratura”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, parlando con i cronisti in piazza Montecitorio.

“Se dovesse esserci, come probabilmente ci sarà, un pronuncia che non confermi il trattenimento di queste persone nei centri in Albania, già vedo il governo che urla alla magistratura che si vendica con l’esecutivo per la separazione delle carriere. È un film già visto”, ha concluso.