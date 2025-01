Nel settore ospiti uno striscione firmato dai gruppi ‘A modo nostro’ e ‘Ultimi eredi’ a rendere omaggio ai quattro tifosi del Foggia scomparsi in un tragico incidenti: «Gaetano, Michele, Samuele, Samuel per sempre ultras» il testo scelto dai supporter della Strega. Una delegazione ieri mattina è stata anche in città in segno di vicinanza per il grave lutto che ha colpito l’intera comunità.

