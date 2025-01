Ferrovie: Braga, ‘privatizzare per fare cassa, Salvini vero sabotatore trasporti’

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Di fronte al disastro del trasporto ferroviario italiano, l’unica risposta del governo è la privatizzazione delle Ferrovie: non un piano per superare le difficoltà, non un’agenda delle cose da fare subito per dare certezze ai pendolari e libertà di movimento agli italiani, ma un progetto per fare cassa e trovare qualcun altro a cui scaricare responsabilità. Dopo il complotto, la vendita. Il vero sabotatore del trasporto pubblico italiano è il ministro Salvini”. Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.