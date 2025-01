Un pareggio che sa di altro passo indietro per il Benevento. Che allontana la squadra di Auteri dalla vetta della classifica, con il Monopoli nuovo padrone solitario. E che mette in risalto ancora sfumature negative tra le qualità e le caratteristiche della Strega. Il 2-2 dello “Zaccheria” sa anche di occasione sprecata per il vantaggio conquistato in rimonta e di sospiro di sollievo, con la traversa di Vezzoni a fine partita che rischiava di generare guai peggiori. Un momento no per il Benevento, appesantito anche da alcune assenze importanti a centrocampo. Lì dove si è rivisto Davide Agazzi, tornato a indossare la maglia giallorossa contro il Foggia.

